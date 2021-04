Beinamputierter Motorradfahrer: Polizei sucht Range Rover auf Mallorca

Die Polizei auf Mallorca ist nun dem Täter des schweren Verkehrsunfalls in S'Arenal auf den Fersen. Bei einem schweren Unfall südöstlich von Palma ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass ihm ein Bein amputiert werden musste. Er war am Dienstag von einem Geländewagen erfasst worden.

Der Unfallfahrer flüchtete daraufhin vom Tatort. Die Polizei wertete nach dem Vorfall die Sicherheitskameras der Gegend aus und ist nun auf der Suche nach einem weißen Range Rover Evoloque mit Schiebedach. Durch des Aufpralls müsste das Fahrzeug Schäden im vorderen Bereich aufweisen.

Die Polizei kann bei Hinweisen unter der Nummer 092 kontaktiert werden. (it/cg)