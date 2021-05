TV-Tipp: Von Insel zu Insel „hüpfen”

In der Reisedokumentationsreihe „Erlebnisreisen” geht es für den Zuschauer in der Folge, die am Mittwoch, 19. Mai, ab 21.45 Uhr auf 3sat läuft auf die spanischen Inseln im Atlantik. „Kanarische Inseln – Inselhopping auf El Hierro, La Palma und La Gomera” heißt der Film von Karl Waldhecker und Andreas Michels.

Wer Ruhe und unberührte Natur abseits des Massentourismus sucht, ist auf den „westlichen Kanaren” gut aufgehoben. Ob buntes, dörfliches Leben auf El Hierro, Vulkane auf La Palma oder geheimnisvoller Lorbeerwald und archaische Rituale am Strand auf La Gomera: Alle drei Inseln sind ungewöhnliche Reiseziele, die man besucht haben sollte. Die Dokumentation stellt die drei Inseln des Archipels vor, die zwar weniger bekannt, aber dafür ursprünglicher sind. Sie ziehen Reisende verschiedener Coleur an.