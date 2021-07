Corona-Inzidenz bei jungen Leuten spanienweit immer höher

Die 16- bis 29-Jährigen entwickeln sich in Sachen Corona nicht nur auf Mallorca, sondern in ganz Spanien immer mehr zur Problemgruppe. Die 14-Tage-Inzidenz lag am Montagabend bei 640,1 Fällen auf 100.000 Einwohner, wie das spanische Gesundheitsministerium meldete.

Dies trage dazu bei, dass die Zahlen sich im Land wieder insgesamt verschlechtert hätten, sagte der Corona-Experte der Zentralregierung, Fernando Simón. Die 14-Tage-Inzidenz liege derzeit bei 204,1. Anders als bei der letzten Welle sei aber, dass sich die Krankenhäuser nicht stark füllten, da die älteren Bürger mehrheitlich schon geimpft seien.

Auch die Zwölf- bis 19-Jährigen sind inzwischen sehr stark betroffen. Hier beträgt die 14-Tage-Inzidenz 584,3.

Die Lage entscheidend verschlechtert hat ein Groß-Ausbruch unter Abschlussschülern auf Mallorca. Dabei hatten sich Hunderte angesteckt.