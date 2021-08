Spinne beißt Briten auf Ibiza: Zwei Finger amputiert

Auf Ibiza, Nachbarinsel von Mallorca, hat eine gefährliche Spinne einen britischen Touristen gebissen, woraufhin ihm zwei Finger amputiert werden mussten. Das meldeten balearische Lokalmedien am Mittwoch.

Bei der Spinne handelte es sich um ein Exemplar der Unterart "Loxosceles rufescens". Auf Deutsch heißt das Tier Braune Violinspinne und ist im Mittelmeerraum durchaus verbreitet. Dieses besitzt ein besonders starkes Gift, welches das Gewebe um die Bissstelle zerstört und tiefe, schwer heilende Wunden hinterlässt.

Der Brite wurde gebissen, als er in einem bekannten Restaurant den Sonnenuntergang betrachtete. Zunächst glaubte er nach eigenen Angaben an nichts Schlimmes, doch am nächsten Morgen wachte er gegen 5 Uhr mit starken Schmerzen und einer extrem angeschwollenen Hand auf. Daraufhin mussten in einer Operation zwei Finger entfernt werden.