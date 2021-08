So ging es auf der Luxusparty von Fetenkönig Michael Ammer auf Mallorca zu

Lang ist es her, dass Party-König Michael Ammer das letzte Mal die Champagner-Korken hat knallen lassen. Genau genommen mehr als anderthalb Jahre hat die Party-Durst-Strecke des Hamburger Event-Managers gedauert. Am vergangenen Wochenende war es dann wieder so weit. Er lud ein zur Mallorca Media Night 2021. „Ich habe in 40 Jahren unzählige Partys veranstaltet. Irgendwann ist da natürlich auch mal die Luft raus. Wenn es also irgendetwas Positives an der Corona-Krise für mich gibt, dann dass die Party-Pause mein Feuer wieder entfacht hat”, erzählt der 60-Jährige umringt von seinen Gästen.

Für den großen Abend hat sich Ammer in Sachen Location nicht lumpen lassen. Die „Villa Blue Sky” am letzten Zipfel der Steilküste von Port d’Andratx, hat die meisten seiner 250 Gäste direkt bei ihrer Ankunft staunen lassen. Ein atemberaubender Blick auf das offene Meer, die Sonne, die am Horizont auf das Wasser trifft, dazu entspannte Beats, eiskalte Drinks und jede Menge bekannte Gesichter mit verschiedenen Buchstaben vor dem Wort „Promi”.

Unter anderem zu Gast an diesem Abend war Ingrid Arthur, die früher mal ein Teil der Weather Girls war und mit ihrer Soulstimme für ordentlich Stimmung sorgte. Schauspieler Martin Semmelrogge brachte nicht nur seine Partnerin, sondern auch gleich noch die beiden Familienhunde Teddy und Buddy mit zum Event.

Ein besonderer Gast an diesem Abend war der südafrikanische Musiker Kgaogelo Moagi, der im vergangenen Jahr als Master KG mit dem Lied „Jerusalema” seinen ersten Welthit gelandet hat. Im Interview verriet der 25-Jährige, dass er derzeit an einem Song mit einem großen deutschen Produzenten arbeite. Der RTL-Bachelor Andrej Mangold war ebenfalls unter den Gästen und sagte: „Es ist schön, mal wieder eine Party zu feiern. Ich denke, das haben wir im letzten Jahr alle sehr vermisst.” (man)