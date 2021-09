Diese enormen Regenmengen fielen am Donnerstag auf Mallorca

Die Regenfälle am Donnerstagvormittag im Südosten, Osten und Nordosten von Mallorca sind ungewöhnlich ergiebig gewesen. An der Spitze steht laut dem Wetterdienst Aemet Santanyí mit 137 Litern pro Quadratmeter zwischen 7.30 und 10 Uhr.

Hier die Regenmengen an anderen besonders betroffenen Orten:

-) s'Alqueria Blanca (133 Liter)

-) Felanitx (70 Liter)

-) Cala Rajada (52 Liter)

In anderen Regionen auf Mallorca regnete es am Morgen und Vormittag gar nicht. Dazu zählen der gesamte Westen, Südwesten, Nordwesten und Palma. In der Gegend um Inca, Alcúdia und Sa Pobla regnete es zwar, aber längst nicht so heftig.