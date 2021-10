Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca nimmt Kurs auf 30-Fälle-Marke

Während die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland fast sprunghaft steigt, sieht diese Tendenz auf Mallorca auf erheblich niedriger Ebene noch eher bedächtig aus. Das spanische Gesundheitsministerium meldete am Mittwochabend 28,42 Fälle pro 100.000 Einwohner, etwas mehr als am Vortag. In Deutschland ging es dagegen von 80 um fünf Punkte auf 85,6 Fälle hoch.

Da viele Menschen vollständig geimpft sind, rechnen Experten mit einer deutlich niedrigeren Welle als im Herbst des Vorjahrs.

Was die Balearen anbelangt, so ist hier die Inzidenz verglichen mit dem Rest von Spanien noch relativ hoch. In Asturien liegt sie bei 10,31 Fällen, in Galicien bei 6,55, in Andalusien bei 14,11 und in La Rioja bei 5,32.