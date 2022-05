25 Hundewelpen stehen in Palma zur Adoption frei

Auf Mallorca sind derzeit 25 reinrassige Hundewelpen zur Adoption freigegeben. Die Tiere befinden sich bereits seit einigen Monaten in der Auffangstation Son Reus in Palma. Seit Mittwochmorgen, 10 Uhr, können sich Interessierte mit dem Tierheim in Kontakt setzen.

Die Guardia Civil hatte im Januar dieses Jahres 25 reinrassige Hundewelpen aus schlechter Haltung befreit. Zunächst musste ein gerichtlicher Bescheid abgewartet werden, um die Tiere zur Adoption freizugeben.

Die Tierauffangstation ist montags bis freitags von 9 bis 13.30 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Alle Informationen zum Tierheim Son Reus finden Sie hier.