TV-Tipp: Unterwegs in San Sebastián

Die Dokumentation „San Sebastián – Kulinarik, Kunst und Tamborrada” zeigt 3sat am Freitag, 20. Mai, ab 6.05 Uhr.

San Sebastián ist die kulinarische Hauptstadt Europas. An keinem anderen Ort gibt es mehr Sterne-Restaurants. Wenn in San Sebastián gefeiert wird, dann wird laut getrommelt. „Tamborradas” heißen die Trommelumzüge. Anlässlich der Eröffnung zur Kulturhauptstadt 2016 trommelten mehrere Tausend Menschen am Strand der malerischen Muschelbucht gemeinsam die Europahymne.

Parallel dazu fand eine Gedenkfeier für die Opfer der ETA statt. Donostía, so der baskische Name des Seebads San Sebastián, ist eine Stadt voller Widersprüche. „Achtung Tourist, merke dir eins: Du bist hier weder in Spanien noch in Frankreich, du bist hier im Baskenland”, das steht an einer Hauswand in der Altstadt. Zwar hat die ETA vor ein paar Jahren ihre Waffen offiziell niedergelegt, aber die Region leidet immer noch unter dem Konflikt.