Nach dem tödlichen Vorfall an Palmas Uferpromenade in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ermittelt die Polizei weiterhin zur Unfallursache. Dazu werden nun die Sicherheitskameras der Gegend ausgewertet. Gegen 0.30 Uhr hatte ein Streifenwagen der Lokalpolizei drei Personen am Bürgersteig in Höhe der Skulptur mit dem Schriftzug "Palma" am Passeig Sagrera erfasst. Ein 36-jähriger Mann italienischer Herkunft wurde dabei tödlich verletzt, eine 35-jährige Polin und ein 25-jähriger Schweizer erlitten schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Ersten Untersuchungen zufolge befand sich der Streifenwagen auf der Plaça Drassana und wurde zu einem dringenden Einsatz gerufen. Als das Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit und Blaulicht Richtung Uferpromenade fuhr, verlor der Beamte, der bereits zehn Jahre Diensterfahrung aufweist, die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit den drei Passanten. Derzeit wird vermutet, dass der Fahrer aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Kurz davor war die Straßen und Wege mit Wasser gereinigt worden. Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Auch Palmas Bürgermeister José Hila äußerte sich bestürzt zu dem Vorfall und richtete den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus. Zudem sprach er der Lokalpolizei in Palma Mut zu. Ähnliche Nachrichten Polizeifahrzeug tötet auf Uferboulevard von Palma Fußgänger Angehörige und Arbeitskollegen legten an diesem Donnerstag Blumen an der Unfallstelle nieder. Der ums Leben gekommene Italiener war Kellner in dem in der Nähe der Fischbörse gelegenen Restaurant 49 Steps. Aufgrund des tragischen Vorfalls kündigte die Firma des Gastronomiebetriebs an, ihre Lokale in Palma, Puerto Portals und Ibiza zwei Tage zu schließen.