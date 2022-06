Der belgische Fußballprofi Kevin de Bruyne macht derzeit Urlaub auf Mallorca. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und den drei Kindern wurde der Spieler, der bei Manchester City unter Vertrag steht, auf einem Boot im Hafen von Port de Sóller gesichtet.

Auf der gemieteten Yacht ging es im Anschluss weiter an den Lochfelsen Sa Foradada, der sich zwischen Deià und Valldemossa befindet, sowie an die Bucht von Sa Calobra.

Kevin de Bruyne und seine Frau, das Model Michele Lacroix, nahmen am vergangenen Wochenende an der Hochzeit des niederländischen Fußballspielers Nathan Aké und Kayleen Ramman teil. Die Feierlichkeit fand im Herrenhaus Son Marroig an der Nordwestküste statt.

Der 30-jährige Fußballer wurde zur Saison 2012/13 für ein Jahr vom FC Chelsea an den Bundesligisten Werder Bremen ausgeliehen. De Bruyne steht seit 2015 bei Manchester City unter Vertrag und spielt für die belgische Nationalmannschaft.