Ein 82-jähriger deutscher Badegast ist am Freitagnachmittag am Strand von Palmira in Peguera ums Leben gekommen. Der Mann befand sich knapp 200 Meter von der Bucht entfernt. Anwesende Rettungsschwimmer zogen den leblosen Körper aus dem Wasser.

Einsatzkräfte versuchten mehr als eine halbe Stunde lang vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Einige Badegäste, die sich am Strand aufhielten, bildeten einen Kreis um das Opfer und schirmten ihn mit Handtüchern ab. Ersten Untersuchungen zufolge habe der Mann höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt im Wasser erlitten. Eine Obduktion soll in den kommenden Tagen die genaue Unfallursache klären.