Palmas Filmindustrie nimmt in diesem Jahr wieder Fahrt auf. Für Dreharbeiten in der Balearen-Hauptstadt wurden 2022 bereits Investitionen in Höhe von 5.297.800 Euro getätigt. Das ist eine dreimal so hohe Summe wie im gleichen Zeitraum 2021, wie das Palma Film Office nun bekanntgab. Das Palma Film Office, das zum Dezernat für Tourismus, Handel und Arbeit gehört, verwaltete in der ersten Jahreshälfte insgesamt 132 Dreharbeiten. 2021 waren es im gleichen Zeitraum lediglich 71.

Zudem wurden auch mehr Menschen im Filmsektor beschäftigt: Im ersten Halbjahr 2022 waren insgesamt 1436 Personen an den Produktionen beteiligt, während im ersten Halbjahr 2021 600 Personen eingestellt wurden. Die Altstadt von Palma diente 2022 als Bollywood-Filmkulisse. (Foto: Archiv Ultima Hora) Von den 132 audiovisuellen Projekten handelte es sich um 35 Dokumentarfilme, Reportagen oder Videoclips, 28 Fotoprojekte, 24 Werbespots, acht Spielfilme sowie 33 Beratungsaufträge. Vor allem Foto- und Werbeprojekte verzeichneten einen starken Anstieg von beinah 100 beziehungsweise 300 Prozent. Den balearischen Markt dominieren spanische Projekte mit 68 Aufträgen, gefolgt von Deutschland (28) und dem Vereinigten Königreich (19). Jordi Vilà, Dezernent für Wirtschaftsförderung, sagte: "Die Zahlen zeigen, dass die in Palma getätigten Direktinvestitionen fast das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben". Selbst Netflix will demnächst für die beliebte Serie The Crown über die britischen Royals, welche im November ausgestrahlt wird, auf Mallorca drehen. Ein Teil der Serie wurde bereits an Drehorten wie dem Yachtclub Club de Mar in Palma, Port Soller und San Telmo aufgezeichnet. Teile des Bollywood-Films Pathaan, der 2023 in den Kinos erscheint, wurden auf Mallorca gedreht (Foto: Ultima Hora). Auch Bollywood wählte Mallorca im Juni als Filmkulisse. Hier drehte Regisseur Luv Ranjan mit dem Schauspielerpaar Ranbir Kapoor und Shraddha Kapoor Sequenzen seines neuen Films. Shraddha Kapoor steht auf der Liste der beliebtesten und bestbezahlten Schauspielerinnen in Indien. Seit 2014 wird sie von Forbes India unter den 100 bekanntesten Personen aufgeführt und wurde von Forbes Asia in dem Ranking "30 unter 30" des Jahres 2016 gelistet. Darüber hinaus wurde ein weiterer Bollywood-Blockbuster auf der Insel gedreht.