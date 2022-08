Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Briten verurteilt, der bei einem Grillfest in der Siedlung Costa de La Calma das Kindermädchen seines Nachwuchses sexuell missbrauchte. Der Mann erhielt anderthalb Jahre Haft und muss sein Opfer mit 4000 Euro entschädigen.

Der 53-Jährige vergriff sich laut dem Urteil am 12. August 2020 im Haus eines Freundes in betrunkenem Zustand an der Frau, die sich auch um die Kinder seines Bekannten gekümmert hatte. Er drückte sie gegen die Wand und berührte sie unsittlich. Sie konnte fliehen, musste danach aber in psychologische Behandlung.

Das Opfer hatte vor Gericht ausgesagt, dass der Angeklagte hier eine hohe Geldsumme geboten habe, wenn sie die Strafanzeige zurückziehe. Doch das habe sie nicht tun wollen.

Die Siedlung Costa de La Calma gehört zur Gemeinde Calvià und liegt zwischen Santa Ponça und Peguera. Dort befinden sich vor allem große Anwesen mit Meerblick.