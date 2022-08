Auf Mallorca sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder steigen. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet werden am Mittwoch in einigen Regionen bis zu 38 Grad erreicht. Allerdings kann es auch zu Regenschauern kommen.

Der Montag startet mit viel Sonnenschein. Nur in einigen Gebieten bilden sich vereinzelt Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen bis 35 Grad. Nachts sinken die Werte auf 22 Grad. Auch am Dienstag erwartet die Insel das ideale Strandwetter: Die Sonne scheint den ganzen Tag, das Thermometer steigt dann auf 36 Grad. Am Mittwoch wird es dann noch heißer. In der Inselmitte sind bis zu 38 Grad möglich. Dazu gibt es allerdings teils dichte Wolkenfelder. Gegen Mittag kann es inselweit immer wieder zu Regenschauern kommen. Auch am Donnerstag bleibt das Wetter noch unbeständig. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen pendeln sich bei 35 Grad ein. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 28 Grad.