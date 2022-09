Seit etlichen Jahrzehnten "verewigt" sich so mancher Besucher von Palmas Sightseeing-Attraktion, dem Castell de Beller, in dem er seinen Namen unbemerkt in irgendeine Stelle des Mauerwerks hineinritzt. Am vergangenen Freitag jedoch wurde ein 28-jähriger Mann vom Sicherheitspersonal der Burg auf Mallorca dabei erwischt – und muss jetzt mit einer saftigen Bußgeldstrafe wegen Beschädigung eines öffentlich-historischem Gebäude rechnen.

Wie die Lokalpolizei von Palma am Montag mitteilte, war der junge Mann in Begleitung einer Freundin, als er von den Sicherheitskameras dabei gefilmt wurde, wie er mit einem spitzen Gegenstand seinen Namen an eine Stelle der Außenmauer ritzte. Das Personal rief daraufhin die Polizei, die den Übeltäter beim Verlassen der Burg identifizierte und seine Personalien aufnahm. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und eine Disziplinarakte angelegt. Wie hoch das Bußgeld ausfallen wird, ist nicht bekannt. Das Castell de Bellver wurde Anfang des 14. Jahrhunderts als repräsentative Schutzburg für den damaligen König von Mallorca, Jaume II, errichtet. Es ist eine der wenigen mittelalterlichen Wehrbauten, die eine kreisrunde Form besitzen. Die Burg gehört zu den größten Sehenswürdigkeiten auf der Insel und wird jedes Jahr von mehr als einer Million Menschen besucht.