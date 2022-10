Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen unbeständig. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet erreicht voraussichtlich am Donnerstag ein neues Regengebiet die Insel. Bis einschließlich Samstag wird dann auf dem gesamten Archipel mit teils kräftigen Niederschlägen gerechnet.

Der Dienstag startet bewölkt, im Laufe des Tages setzt sich in den meisten Regionen die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen bis 26 Grad. Nachts sinkt das Thermometer auf 17 Grad. Am Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 27 Grad.

Ab Donnerstag ist dann überwiegend mit Niederschlägen zu rechnen. Der Vormittag startet in einigen Gebieten der Insel noch sonnig, allerdings zieht sich der Himmel am Nachmittag komplett zu. Die Temperaturen bleiben bei 26 Grad konstant. Am Freitag lohnt es sich, nach Indoor-Aktivitäten Ausschau zu halten. Nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes bleibt es den gesamten Tag unbeständig. Am Abend kann sich zwischenzeitlich noch die Sonne zeigen.

Am Samstag und Sonntag meldet Aemet einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Die Temperaturen pendeln sich bei 25 Grad ein. Auch die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 25 Grad.