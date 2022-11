Die Guardia Civil organisiert in ihrem Hauptquartier in Palma de Mallorca in der kommenden Woche die nach eigenen Angaben letzte öffentliche Waffenversteigerung auf der Insel. Vom Montag bis zum Freitag, 11. November, können Interessierte die Gewehre, Pistolen und Revolver an der Azaña-Straße 10 zwischen 9 und 13 Uhr in Augenschein nehmen und Gebote abgeben. Am 14. November findet dann die eigentliche Versteigerung statt.

Angeboten werden laut einer Pressemitteilung der Guardia Civil unter anderem 742 Schrotflinten, 70 Karabiner, 155 Pistolen und 90 Revolver. Wer so eine Waffe erstehen will, erfährt vor Ort den Startpreis. In den vergangenen Jahren hatten sich dort vor allem Jäger und Sammler eingedeckt. Bedingung war und ist, über einen gültigen Waffenschein zu verfügen. Die Guardia Civil weist ausdrücklich darauf hin, dass keine dieser Waffen bei einem Verbrechen benutzt wurde. Die Veranstaltung findet zum letzten Mal statt, weil eine Regeländerung vorsieht, dass diese Waffen in Zukunft zerstört werden müssen. Die Versteigerung war seit 30 Jahren immer wieder veranstaltet worden. Die Guardia Civil ist eine Polizeieinheit mit mehr als 80.000 Angehörigen mit Sitz in Madrid. Sie nimmt sowohl militärische als auch zivile Funktionen wahr. Aufgrund ihrer doppelten Rolle untersteht die Guardia Civil sowohl der Befehlsgewalt des Ministeriums des Inneren als auch der des Verteidigungsministeriums. Am ehesten kann man die Guardia Civil mit der französischen Gendarmerie und den italienischen Carabinieri vergleichen.