Da sind sie, die ersten Schneeflocken dieses Winters: Der Gipfel des Puig Major de Son Torrella, der mit 1.145 Metern der höchste Berg Mallorcas ist, war an diesem Samstagmorgen von einer Schneedecke bedeckt. Ein Foto davon teilt der Meteorologe Alberto Darder Rosell auf seinem Twitter-Profil, was er dann auch kommentierte: "Unsere Puig-Major-Station zeigt tatsächlich 1° Celsius an. Unglaublich!"