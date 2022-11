Ein brennendes Auto in einem Tunnel hat am Freitagmittag auf Mallorca für Staus und Verzögerung auf der Ringautobahn von Palma geführt. Die sogenannte Vía de Cintura war in Richtung Stadtzentrum zeitweise gesperrt gewesen. Betroffen war die südliche Röhre des Génova-Tunnels, zwischen Porto Pi/Cala Major und Sa Teulera.