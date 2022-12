Die Polizei setzt bei der Suche des zwischen dem Landgut Raixa und dem Ort Palmanyola nördlich von Palma de Mallorca verschwundenen Wanderers nun Wärmekameras ein. Die Agenten der Guardia Civil verfügen neben dem Hubschrauber und der Bergrettungs- und Interventionsgruppe (GREIM) auch Drohnen mit Wärmekameras, die in der Lage sind, menschliche Wärme in den Bergen aus großer Höhe zu erkennen. Bereits seit vergangenem Montag gilt der 45-jährige Spanier Luis Pascual Paules als vermisst. Eine am Mittwoch durchgeführte Suchaktion, an der auch ein Hubschrauber der Bergrettungsspezialisten der Guardia Civil teilnahm, blieb erfolglos. Der Mann hatte sich am Dienstagnachmittag telefonisch bei der Polizei gemeldet, doch die Verbindung riss ab und konnte seitdem nicht mehr erneut hergestellt werden. Er konnte deswegen nicht geortet werden.

Es wird vermutet, dass sich der Wanderer in der Nähe von Bunyola verlaufen hat. Zudem soll er von starken Regenfällen überrascht worden sein und sich im Laufe der Wanderung verletzt haben. Im Rahmen der Suchaktion konnte bisher nur seine Jacke gefunden werden, von dem Mann fehlt weiterhin jede Spur. Ähnliche Nachrichten Große Sorge auf Mallorca: Wanderer seit Tagen spurlos verschwunden Deutsche Urlauberin überlebt Sturz beim Wandern In der Gegend hatte es Anfang der Woche stärkere Regenfälle gegeben. Im Nordosten der Insel waren bei Pollença in einem Sturzbach zwei Canyoning-Sportler ums Leben gekommen. Es handelte sich um Mitarbeiter des Klinikums Son Llàtzer. Eine Begleiterin überlebte das Unglück.