Die Reportage „Eisenbahn-Romantik Schmal-spurvergnügen im Baskenland” wird am Dienstag, 6. Dezember, ab 11.20 Uhr im BR ausgestrahlt.

Das Baskenland im Norden Spaniens ist eine der vielfältigsten Regionen Europas. Meer und Berge liegen hier nah beieinander. Die baskische Eisenbahn fährt schmalspurig. Als ihre Strecken Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, war die Ein-Meter-Spurweite die günstigste Lösung in dem landschaftlich schwierigen, hügeligen Gelände entlang der Atlantikküste. Im Tal des Flüsschens Urola liegt Azpeitia, einstiger Knotenpunkt einer der ersten elektrischen Bahnen in Spanien, der Linie Zumaia-Zumárraga. Diese ist längst geschlossen, aber seit 1992 zeigt sich hier das „Baskische Eisenbahnmuseum” als einer der wichtigsten Bewahrer der Eisenbahngeschichte von ganz Spanien. Neben den Bahngeschichten werden in „Eisenbahn-Romantik” auch verschiedene typisch baskische Attraktionen vorgestellt wie die weltweit bekannte Baskenmütze oder Urgroßmutters Achterbahn hoch über der Provinzhauptstadt San Sebastián.

Die Stadt am Atlantik ist bekannt für die Strände Playa de la Concha und Playa de Ondarreta, die von einer malerischen Uferpromenade gesäumt werden. Dort gibt es weltberühmte Restaurants mit innovativen Köchen.