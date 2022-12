Die Plaça d'Espanya, im Zentrum von Palma de Mallorca wird ab kommenden Januar 2023 modernisiert. Die umfassende Neugestaltung soll erst nach der Weihnachtszeit beginnen, wenn alle Marktstände abgebaut sind, hieß es. "Die Arbeiten können nicht länger warten", betonte die Dezernentin für Infrastruktur der Stadtverwaltung von Palma, Angélica Pastor.

Nach Angaben des Stadtrats von Palma fehlt zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Vergabe des Projekts, die bereits ausgearbeitet und geplant ist. Auch die Zustimmung des Govern stehe noch aus. Der Prozess wurde in diesen Tagen wieder in Gang gesetzt, um mit den Arbeiten zu beginnen, die sich auf Wunsch der Händlerverbände in diesem Gebiet verzögert hatten.

Ursprünglich sollte die umfassende Umgestaltung der Plaça d'Espanya, die in mehreren Phasen durchgeführt wird, um Unannehmlichkeiten für die Öffentlichkeit zu vermeiden, im September beginnen. Im Gespräch war auch, die dortigen Weihnachtsbüdchen auf die Nuredduna-Straße zu verlegen. Dieses Vorhaben wurde allerdings verworfen.

Die Konzerte im Rahmen des Patronatsfests Revetla de Sant Sebastià, die traditionell im Januar stattfinden, werden allerdings bereits an einem anderen Ort der Balearenhauptstadt ausgetragen. Im Zuge des Umbaus der Plaça d'Espanya soll unter anderem das Trinkwassernetz in den nahe gelegenen Straßen erweitern werden.

An der Plaça d'Espanya befindet sich neben zahlreichen Bars, Restaurants, Banken und dem bei Deutschen beliebten Drogeriemarkt Müller auch der Busbahnhof Estació Intermodal. Von dort aus fahren die TIB-Überlandbusse mit inselweiten Destinationen sowie der Sóller-Zug ab. Die EMT-Busse transportieren von dort aus Fahrgäste innerhalb des Stadtzentrums von Palma.