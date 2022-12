Die spanische Nationalpolizei untersucht derzeit den Diebstahl von sieben Hunden aus dem Tierheim Son Reus, die Ende November beim Abriss von Baracken in Palmas Stadtteil Son Banya beschlagnahmt worden sind. Zuvor hatten die Beamten in Palmas berüchtigter Barackensiedlung eine illegale Hundepension mit gefährlichen Hunderassen in der Nähe eines Drogenumschlagplatzes gefunden und nahmen insgesamt zwölf Tiere mit.

Wie die spanischsprachige Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete, soll die Polizei in Son Reus in den frühen Morgenstunden des 7. und 8. Dezember eine Durchsuchung durchgeführt haben. Dabei wurde festgestellt, dass sieben der zwölf Tiere, die bei jener Abrissaktion in Son Banya beschlagnahmt worden sind, momentan fehlten. Mithilfe von Sicherheitskameras und der Identifikation von Fingerabdrücken will die Polizei nun die Täter suchen. Die Ermittler gehen davon aus, dass womöglich Bewohner der Siedlung Son Banya hinter dem Diebstahl steckten. Son Banya hat auf Mallorca den Ruf eines "Drogendorfes", und das Rathaus von Palma plant schon seit langem, die Barackensiedlung komplett abzureißen.