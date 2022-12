Auf Mallorca bleibt es auch nach Weihnachten mild und sonnig. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet wurden in Llucmajor an diesem Dienstag Höchstwerte bis zu 21 Grad gemessen. Die Wassertemperatur liegt in den Küstenregionen bei rund 17 Grad. Viele Urlauber und Residenten haben sich deshalb in den vergangenen Tagen ein erfrischendes Bad im Mittelmeer gegönnt, wie zum Beispiel im Tramuntana-Ort Port de Sóller.

Fast wie zu Saison-Beginn: Am vergangenen Wochenende gönnten sich einige Mutige ein Bad im Mittelmeer. Auch in Canyamel, an der Playa de Muro und in Palma wagten sich einige Mutige ins Wasser. "Schön ist es, hier in Canyamel im Meer zu schwimmen. Das Wasser hat 17,4 Grad, die Luft 22 Grad", schrieb Mallorca-Resident Reinhold L. auf Facebook. Und es gibt eine gute Nachricht für alle, die sich bereits auf der Insel befinden und bleiben oder aber in den kommenden Tagen auf Mallorca landen: Das gute Wetter wird anhalten, Regen ist weit und breit nicht in Sicht. Der spanische Wetterdienst meldet Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad mit viel Sonnenschein. Nach aktuellen Prognosen startet auch das neue Jahr mild und freundlich. Wer sich länger in der Sonne aufhält, sollte also stets die Sonnencreme griffbereit haben. Nach Sonnenuntergang, der derzeit um 17.32 Uhr stattfindet, empfiehlt es sich allerdings eine Jacke bei sich zu haben. Dann sinken die Werte nämlich stellenweise auf 6 Grad.