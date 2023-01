Ein Rohrbruch in Palmas Gastro-Viertel Santa Catalina hat an diesem Neujahrstag rund 1500 Menschen ohne fließendes Wasser gelassen. Zudem wurde der bei Urlaubern und Einheimischen bekannte Sa Feixina-Park, der sich unmittelbar in der Nähe des Paseo Marítimo befindet, überflutet. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr morgens. Die örtliche Polizei rückte zu dem Gebiet aus, nachdem sie von Anwohnern über die großen Wassermengen informiert worden war. Ein Team der Stadtwerke Emaya hatte daraufhin die Trinkwasserversorgung unterbrochen.

Der Schaden soll noch im Laufe des Tages behoben werden. Derzeit gehe man davon aus, dass das Problem am Nachmittag wieder behoben sei, so ein Sprecher der Stadtwerke. Da sich der Vorfall an einem Feiertag ereignete, hatte er nicht so starke Auswirkungen wie an einem Werktag, da die meisten Geschäfte geschlossen sind. Die genaue Ursache des Rohrbruchs sind noch nicht bekannt. Ersten Untersuchungen zufolge könne es sich laut Stadtwerke um einen Überdruck in den Leitungen handeln, der vor allem an Wochenenden bei erhöhter Belastung auftritt.