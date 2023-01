Die letzte Nacht des Jahres 2022 ist aus polizeilicher Sicht auf Mallorca relativ ruhig verlaufen. Auf den Balearen wurden insgesamt 226 Vorfälle registriert, 191 auf Mallorca, 20 auf Ibiza, 12 auf Menorca und 3 auf Formentera. Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich in Palma um 1.15 Uhr in der Nacht. In der Calle Can Ferragut in Son Roca drang eine Rakete in ein Haus ein, das zu diesem Zeitpunkt leer stand, und verursachte einen Brand.

Offenbar traf der pyrotechnische Gegenstand eine elektrische Schalttafel, was zu einer Explosion führte. Dabei wurde die Hausfassade schwer beschädigt. Gegen 2 Uhr morgens kam es auch zu einem Brand in Straße General Riera. Zudem wurden auf den Inseln in der Silvesternacht insgesamt 33 Schlägereien verzeichnet. In der Inselhauptstadt Palma führte die Polizei an der Hafenpromenade Paseo Marítimo außerdem verstärkt Verkehrskontrollen durch. Während der Aktion wurden 26 Anzeigen ausgestellt, ein Fahrer wurde wegen aggressivem Verhalten festgenommen.