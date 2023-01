Mit Weihnachten und Silvester sind die Festtage auf Mallorca noch längst nicht vorbei. In Spanien gilt nämlich der Dreikönigstag am 6. Januar als Höhepunkt der Festtage. Denn: Anders als in Deutschland bringen die Heiligen Drei Könige erst dann die Geschenke. Doch schon einige Tage vor diesem Datum ziehen die Pagen und Briefträger umher, um die Wunschzettel der kleinen Insulaner einzusammeln.

Am Dienstag konnten die Kinder auf dem Rathausplatz in Palma ihre Wunschzettel abgeben. Nach der offiziellen Begrüßung des Bürgermeisters José Hila und Stadträtin Claudia Costa verkündeten die Pagen nach alter Tradition, dass die Heiligen Drei Könige am kommenden Donnerstag, 5. Januar, ab 18 Uhr am Hafen von Palma eintreffen werden. Auch in anderen Gemeinden trafen in den vergangenen Tagen die Helfer der "Reyes" ein, um die Wünsche der Kinder entgegenzunehmen und Süßigkeiten zu verteilen, wie zum Beispiel in Sóller.

An diesem Donnerstag dann kommen die Könige per Boot an der Anlegestelle Moll Vell an, wo sie – wie in den vergangenen Jahren – vom Publikum in Empfang genommen werden. Im Anschluss findet ein Umzug durch die Innenstadt statt. Zwischen 13 und 20 Uhr werden daher zahlreiche Straßen im Zentrum von Palma gesperrt sein. Wie bereits im vergangenen Jahr führt der Umzug durch die Avinguda Antoni Maura, entlang am Passeig des Born, über den Carrer Unió, die Ramblas, den Carrer Baró de Pinopar sowie die Straßen Avinguda d'Alemanya, Via Roma, Bisbe Campins, Rubén Darío, Passeig Mallorca, Jaume III. Er endet an der Plaça Joan Carles I. vor der Bar Bosch.