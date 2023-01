Beamte der Nationalpolizei haben insgesamt 16 Jugendliche, darunter fünf Minderjährige, in Palma festgenommen, die unter Verdacht stehen, in ein Haus eingebrochen zu sein, um dort Wertgegenstände zu entwenden und eine Party zu feiern. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen November, als die Polizei eine Bande Jugendlicher aufdeckte, die in Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle verwickelt waren. Die Täter verschafften sich Zugang zu Erdgeschoss-Wohnungen und stahlen elektronische Geräte, Fahrräder und sogar ein Auto.



Einige Tage später hielt eine Streife ein Auto mit neun Insassen an, das zu schnell fuhr. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten einen Zusammenhang zu den oben genannten Einbruchsdelikten sowie anderen, ähnlichen Delikten her.



Die Jugendbande, die sich aus Spaniern und Ausländern zusammensetzt, verübte ihre Verbrechen vollkommen unbehelligt. So sollen die jungen Kriminellen in ein Haus eingedrungen sein, indem sie auf die Terrasse kletterten, eine Kaffeemaschine entwendeten, später im Haus übernachteten und sogar eine Party mit ihren Freunden feierten. Außerdem nutzten sie die Gelegenheit und schlugen die Scheiben der auf dem Parkplatz geparkten Autos ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Eines der Fahrzeuge wurde sogar entwendet.



Dank der Mithilfe der Öffentlichkeit konnte das gestohlenen Fahrzeuge ausfindig gemacht werden, das nach einem Unfall mit erheblichen Schäden auf der Straße stand. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden insgesamt 16 Personen festgenommen, denen drei gewaltsame Raubüberfälle, ein Fahrzeugdiebstahl und mehrere Diebstähle aus geparkten Autos zur Last gelegt werden.