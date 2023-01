Der Hafenort Portocolom im Osten der Baleareninsel erlebte am Donnerstag eine etwas außergewöhnliche Parade der Heiligen Drei Könige. In den sozialen Netzwerken tauchte ein Video auf, in dem einer der Darsteller der Drei Könige angeblich betrunken sein soll. Das Video, das auf Twitter kursierte, zeigte den "König" in einer seltsamen Haltung, in der er eine unzusammenhängende Rede stammelte.