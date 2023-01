Im Zuge der Umbauarbeiten von Palmas Paseo Marítimo werden in den kommenden Wochen insgesamt 1000 Autostellplätze wegfallen. Bereits in der vergangenen Woche wurden mit zahlreichen Schildern auf die bevorstehende Maßnahme im Baustellenbereich hingewiesen. Die schrittweise Reduzierung der Parkplätze beginnt schon am Montag, dem 9. Januar 2023, sodass sich Anwohner sowie Besucher der beliebten Straße an Palmas Promenade zeitnah nach Alternativen umschauen müssen. Die seitens der Stadt für den Umbau Verantwortlichen versprechen derweil Lösungen des Parkplatzmangels. Das erste neue Parkhaus mit insgesamt 130 Stellplätzen soll ebenfalls am Montag eröffnen.

Dabei handelt es sich um ein Gebäude der Calle Federico García Loca, das bereits früher als Parkhaus genutzt, dann aber stillgelegt wurde. Die notwendigen Renovierungsarbeiten seien bereits ausgeführt und der Parkplatz zusätzlich neu ausgeschildert worden, erklärt Manuel Jiménez, Vorsitzender der Vereinigung der Geschäftsleute und Anwohner des Paseo Marítimo. Das sei natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, erklärt er weiter. Es brauche weitere alternative Parkmöglichkeiten in der Umgebung. Die beste Option ist dabei das Gelände des CLH-Depots auf der Höhe des Einkaufszentrums Porto Pi. Ähnliche Nachrichten Bäume plötzlich weg! Kahlschlag am Paseo Marítimo in Palma verärgert Bewohner So soll bis Herbst 2023 Palmas El Terreno-Viertel modernisiert werden Demnach soll das 30.000 Quadratmeter große Areal nach einigen Renovierungsarbeiten in einen dauerhaften Park-and-Ride-Parkplatz umgewandelt werden. Zu diesem Zweck müssen unter anderem Wasserleitungen verlegt, Beleuchtungen installiert und Pflasterarbeiten erledigt werden. Die auf dem Gelände bestehenden Bäume sollen erhalten bleiben. Die Bauarbeiten sollen noch im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Zusammen mit dem Parkhaus in der Calle Federico García Loca will man so 950 neue Parkmöglichkeiten schaffen. Zusammen mit weiteren kleineren neu geschaffenen Parkplätzen werden zwar circa 1000 Parkflächen wegfallen, aber auch insgesamt 1100 neue Parkmöglichkeiten geschaffen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden vor allem die vielen Anwohner des angrenzenden El-Terreno-Viertels, das oberhalb des Paseo Marítimo liegt, belastet. Es ist nicht nur davon auszugehen, dass es durch die Umleitung des Verkehrs auf die Carrer Joan Miró zu größeren und anhaltenden Schwierigkeiten im Verkehrsfluss kommen wird, sondern auch, dass die ohnehin schon knappen Parkmöglichkeiten in Palmas El-Terreno-Viertel nun zusätzlich durch Autos von Urlaubern und Besuchern ausgedünnt werden könnten. Die geplanten Umbauarbeiten des Paseo Marítimo sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.