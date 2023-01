Die Fluggesellschaften, die Palma de Mallorca anfliegen, bieten im Januar und Februar im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren mehr Sitzplätze an. Das teilte die spanische Vereinigung für die Koordinierung und Verwaltung von Flugslots (AECFA) mit. Die Prognose des Verbandes, dem sowohl die Airportbetreibergesellschaft Aena als auch vierzehn Airlines angehören, sieht für Januar 1.168.714 und für Februar 1.170.948 Sitzplätze vor. Das sind 30 Prozent beziehungsweise 24,8 Prozent mehr als 2019. Der durchschnittliche Zuwachs für beide Monate beträgt 27 Prozent im Vergleich zum Jahr vor der Pandemie, das für die Flughäfen schon ein historisch gutes Jahr war. Die Gesamtzahl der Flugsitze im Januar und Februar beträgt 2.339.662.

Kalkulationen zufolge wird davon ausgegangen, dass die Fluggesellschaften in der Wintersaison, die von November bis März dauert, insgesamt 6.368.415 Sitze anbieten werden. Dies entspricht einem Anstieg von 8,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Die absolute Zahl der von spanischen und ausländischen Fluggesellschaften programmierten Flugbewegungen liegt bei 43.243 – 89 Prozent mehr als in der Wintersaison 2021/2022. Einer der Gründe für die Zunahme des Verkehrsaufkommens am Flughafen von Palma ist der Einfluss des spanischen Tourismus, der seit dem letzten Sommer Monat für Monat einen progressiven Anstieg verzeichnet.

Wie aus den Daten des spanischen Flugsicherungsunternehmens Enaire hervorgeht, ist der spanische Tourismus nach Ansicht der Fluggesellschaften der Grund dafür, dass Son Sant Joan in der Berechnung für das Jahr 2022 ein höheres Flugverkehrsaufkommen verzeichnet als 2019. In Ermangelung endgültiger Statistiken von Aena wird prognostiziert, dass Son Sant Joan 2022 mit einer Gesamtzahl von 28,5 Millionen Passagieren abschließt, verglichen mit 29,7 Millionen im Jahr 2019. Diese eine Million weniger Passagiere sind auf den Rückgang des internationalen Tourismus zurückzuführen, der teilweise durch die Entwicklung des spanischen Tourismus auf der Insel ausgeglichen wurde.