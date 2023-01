Im beliebten Ferienort Arenal auf Mallorca hat ein Mann einen anderen am Donnerstagabend mit einer Schrotflinte bedroht. Laut der Lokalpolizei von Llucmajor zielte der Kriminelle die Waffe gegen 21.30 Uhr auf den Kopf des anderen Mannes. Dieser hatte sich zuvor über die drei laut bellenden Hunde des Aggressors beschwert.

Der Hundebesitzer war nach dem Streit mit den Hunden in seine Wohnung gegangen, um die Waffe zu holen. Er verfolgte den anderen Mann, bedrohte ihn und verschwand. Lokalpolizisten in drei Polizeifahrzeugen versuchten, ihn ausfindig zu machen, was schließlich auch gelang. Bei dem Mann mit der Waffe handelt es sich um einen 30-jährigen Spanier, bei dem anderen um einen 55-Jährigen.

Arenal gilt als ein nicht immeres sicheres Pflaster. Vor allem in dem zur Gemeinde Llucmajor gehörenden Teil leben auch sozial schwache Personen, Drogenkonsumenten und -händler sowie Kleinkriminelle. Vor allem im Sommer kommt es dort immer wieder zu Zwischenfällen, auch mit Touristen.