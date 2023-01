Die Ermittler der Guardia Civil, die bereits Minuten nach dem gewaltsamen Überfall auf einen Supermarkt in Bendinat im Südwesten von Mallorca im Besitz der exklusiv bei der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichten Bilder der Überwachungskamera waren, gehen davon aus, dass die jungen Männer die Tat perfekt geplant hatten. Einer von ihnen gab sich als Kunde aus und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Er bezahlte – um die Angestellten auf diese Weise dazu zu zwingen, die Kasse zu öffnen.

In diesem Augenblick stürmten die beiden Komplizen herein, bedrohten die Person an der Kasse und nahmen das Geld an sich. Die Ermittler der Guardia Civil stehen seit Freitag auch in Kontakt mit Beamten der Nationalpolizei auf, um Informationen über die Geschehnisse auszutauschen und auf diese Weise bei der Suche nach den Tätern schneller voranzukommen.

Der Vorfall hatte sich am Donnerstag um kurz vor 21 Uhr ereignet, als der Markt in der Straße Puig des Capità noch geöffnet war. Drei junge Männer betraten den Laden mit vermummten Gesichtern. Einer von ihnen zeigte einer der Kassiererinnen, als sie wie oben beschrieben die Kasse öffnete, eine Pistole, während er Geld verlangte. Dann traten die anderen Beteiligten in Erscheinung und konnten 550 Euro an sich nehmen.

Mehrere Streifen der Guardia Civil und der Ortspolizei von Calvià wurden in der Gegend eingesetzt, um nach den Verdächtigen zu suchen – ohne Erfolg. Wenige Minuten später wurden an den Ausgängen der Gemeinde mehrere Kontrollpunkte eingerichtet, die jedoch ebenfalls nicht zielführend waren.