Bei einem riskanten Überholmanöver im Tramuntana-Gebirge ist es zu einem Unfall gekommen. Aufnahmen einer Autokamera – einer sogenannten Dashcam – haben die Szene festgehalten. Darauf ist zu sehen, wie ein dunkelblauer Sportwagen auf kurvenreicher Strecke trotz durchgezogener weißer Linie einen vor ihm fahrenden Kleinwagen überholt. In der darauffolgenden Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht fast ungebremst in die mit Holzbalken gesicherte Felswand rechts der Fahrbahn.

Es ist zu hören, wie der Fahrer des Wagens mit der Kamera mehrfach sagt: "Madre mía!". Anschließend halten sowohl er als auch der Fahrer des Kleinwagens an, um erste Hilfe zu leisten. Über den Gesundheitszustand des Unfallfahrers ist nichts bekannt, die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" geht aber allenfalls von leichten Verletzungen aus. Der Sportwagen hingegen dürfte einen erheblichen Schaden erlitten haben.

In der Serra de Tramuntana kommt es gelegentlich zu leichten bis mittelschweren Unfällen. Meist ist Ortsunkenntnis oder überhöhte Geschwindigkeit der Grund. In den vergangenen Monaten kam es auch immer wieder zu Berichten über illegale Autorennen im Gebirge. Die Guardia Civil kontrolliert Teile der Straßen in Mallorcas größtem Gebirgszug mittlerweile aus der Luft – mit Drohnen.