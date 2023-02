Die Präsidentin von Mallorcas Hoteliervereinigung FEHM, Maria Frontera, sagte am Freitag, dass die kommende Tourismussaison "definitiv sehr gut" sein werde. Frontera erklärte, dass die Buchungen in diesen Wochen für die Frühlings- und Sommermonate zunehmen würden und die Zahlen konstant seien. Im Februar und März wollen bereits über die Hälfte der Hotels auf der Insel öffnen.

Trotzdem mache man sich etwa angesichts der wirtschaftlichen Lage Deutschlands etwas Sorgen – schließlich würden die deutschen Touristen zu den wichtigsten auf Mallorcas Urlaubssektor gehören. In den kommenden Wochen werde es auch Gespräche mit Vertretern des Hotel- und Gaststättengewerbes geben, und Frontera gehe dabei davon aus, dass diese positiv verlaufen werden. Die FEHM-Vorsitzende hob zudem hervor, dass es auch eine gute Werbung für die Insel sei, wenn etwa hier Film-Dreharbeiten stattfinden würden, was in den jetztigen Wochen der Fall sei.