Auf Mallorca haben an diesem Donnerstag die Umbauarbeiten an der Plaça d'Espanya in Palma begonnen. Nach Angaben der Stadtwerke Emaya wurde das Abwassersystem seit 1945 nicht mehr erneuert. Dies soll jetzt nachgeholt werden. Für die Restaurierung des Platzes in Palmas Innenstadt wird ein Budget von 2,5 Millionen Euro in die Hand genommen. Laut Bürgermeister José Hila werden die Arbeiten in rund einem Jahr abgeschlossen sein. "Wir haben zwanzig Jahre auf diese Renovierung gewartet", so der Bürgermeister gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die Umbauarbeiten haben an diesem Donnerstag begonnen. Neben der Erneuerung des Abwassersystems stehen noch weitere Arbeiten auf der Agenda. "Bei der Renovierung werden 8100 Quadratmeter Fliesen durch neue Pflastersteine ersetzt. Der Brunnen rund um die Reiterstatue von König Jaume wird repariert, die Landschaftsgestaltung wird verbessert und das gesamte Stadtmobiliar wird ausgetauscht", erklärt Hila. Fahrradweg soll weg Im Rahmen der Umbauarbeiten soll auch der Fahrradweg entfernt und auf die Avenidas verlegt werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon früher beginnen, wegen Weihnachten und der Feierlichkeiten des Patronatsfestes San Sebastià wurde das Datum jedoch weiter nach hinten verschoben. Um die Störung von Anwohnern und Geschäftsabläufen zu verringern, werden die Bauarbeiten in Phasen unterteilt. Der erste und zweite Teil der Arbeiten wird zwischen März und April im Bereich zwischen Avenidas und Marie-Curie-Straße, vor den Restaurants auf dem Platz, durchgeführt. Die dritte Phase, die voraussichtlich zwischen Mai und Juni stattfinden wird, wird sich auf das Zentrum des Platzes bis zur Plaça Porta Pintada konzentrieren. Zwischen Juni und Juli, wird der gesamte Bereich zwischen der Calle Caputxins und dem Gebäude der Conselleria de Salut ausgeführt. Die zwischen Juni und Juli beginnenden Renovierungsarbeiten werden sich auf das Gebiet zwischen den Straßen Bastió d'en Sanoguera und Bisbe Perelló konzentrieren. An der Plaça d'Espanya befindet sich neben zahlreichen Bars, Restaurants, Banken und dem bei Deutschen beliebten Drogeriemarkt Müller auch der Busbahnhof Estació Intermodal. Von dort aus fahren die TIB-Überlandbusse mit inselweiten Destinationen sowie der Sóller-Zug ab. Die EMT-Busse transportieren von dort aus Fahrgäste innerhalb des Stadtzentrums von Palma.