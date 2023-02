In den frühen Morgenstunden am Sonntag ist ein betrunkener Autofahrer in Alcúdia auf der Straße nach Artà mit mehreren geparkten Autos kollidiert. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde der Mann noch am Unfallort einem Alkoholtest unterzogen, der einen Wert von 1,82 Promille ergab. Das entspricht fast dem Vierfachen des zulässigen Höchstwertes. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich der Vorfall wenige Minuten vor 4 Uhr morgens. Beamte der Guardia Civil sowie Lokalpolizisten seien auf dem Rückweg von der Kontrolle eines anderen betrunkenen Fahrers gewesen, als sie das Unfallgeschehen wenige Meter vom Hotel Vanity Golf Hotel entdeckten.

Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Mann vor Ort und blieb unverletzt, doch sein Verhalten zeigte deutliche Anzeichen für den Konsum von Alkohol, woraufhin er von der Polizei auf Alkoholkonsum getestet wurde und sich der Verdacht bestätigte. Dem Mann wird ein Verstoß gegen die Verkehrssicherheit vorgeworfen. Er muss mit einem Verfahren rechnen.