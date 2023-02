Der Meeresspiegel ist an einigen Küstenabschnitten Mallorcas um immerhin 23 Zentimeter gesunken, was dazu führte, dass viel mehr Flächen als üblicherweise trocken lfielen. An manchen Stellen waren die Küstenabschnitte unverhofft 20 Meter breiter. Wer in den letzten Tagen entlang der Uferpromenaden und Stränden spazieren ging, konnte das Wetterphänomen deutlich sehen. Nach Angaben des staatlichen spanischen Wetteramts, Aemet handelt es sich dabei um ein "normales" Naturereignis im Winter, das auf Mallorca unter dem Namen "setges de gener" bekannt ist.

Las altas presiones hacen que el nivel del mar sea bajísimo estos días. En este punto del puerto de Palma, el mar ha retrocedido más de 20 metros.



Las altas presiones hacen que el nivel del mar sea bajísimo estos días. En este punto del puerto de Palma, el mar ha retrocedido más de 20 metros.



Esta mañana en el aeropuerto el barómetro marcaba 1029.5 mb y ¡ayer alcanzó los 1031 mb! pic.twitter.com/UM6PXGlh25 — Duncan Wingen (@DuncanWingen) February 15, 2023

Für gewöhnlich beträgt der Luftdruck auf Meeresniveau 1013 Hektopascal (hPa). Bereits eine Abweichung von einem Hektopascal ruft eine Veränderung des Meeresspiegels um einen Zentimeter hervor, erklärt María José Guerro der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Da sich über Mallorca in den vergangenen Tagen ein Hochdruckgebiet ausbreitete, liegen die Messwerte bei 1036 hPa. Dadurch sank der vertikal gemessene Wasserspiegel ungewöhnlich stark. Das Phänomen ist wissenschaftlich als inverser Barometereffekt bekannt und beschreibt den hydraulischen Ausgleich von Luftdruckschwankungen durch den Meeresspiegel. Somit senkt sich der Meeresspiegel, sobald der Luftdruck zunimmt. In der umgekehrten Situation, also bei Tiefdruckgebieten, steigt der Meeresspiegel an. Kommen dann noch Sturmböen hinzu, die häufig mit einem Anstieg des Meeresspiegels einhergehen, kommt es zu einer doppelten Schadenswirkung: Die Wellen dringen weiter in das Land ein und die Schäden sind weitreichender.