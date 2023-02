Das Video eines Stadtrats aus Palma, Alberto Jarabo, sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufregung auf Mallorca: Darin zu sehen ist der Politiker der Linkspartei Podemos mit einer Zigarette auf der Terrasse einer Bar in der Balearen-Hauptstadt, wo ausdrückliches Rauchverbot in allen Außenbereichen gastronomischer Betriebe herrscht. Gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erklärte Jarabo, dass er am Mittwoch, als die Aufnahmen entstanden sein sollen, gar nicht in der Bar war, sondern in der Nähe seiner Wohnung. Es müsse sich demnach um ein altes Video handeln aus der Zeit, als das Rauchen auf Gastro-Terrassen in Spanien noch erlaubt war.



Dem jedoch widersprach die Person, die die Filmsequenz aufgenommen hatte – die Aufnahme stamme definitiv vom vergangenen Mittwoch und das Ratsmitglied würde insofern nicht die Wahrheit sagen. Brisant:; Jarabo war bis vor einigen Monaten selbst in einem Ausschuss tätig, der für die Nutzung von Terrassen im öffentlichen Raum zuständig war. Erst im September vergangenen Jahres hatt der Oberste Gerichtshof auf Mallorca das bestehende Rauchverbot auf den Restaurant-Terrasse bestätigt. In dem nun aufgetauchten Video sieht man den Politiker neben einem anderen Mann sitzen. Beide rauchen dabei eine Zigarette und trinken ein Bier. Trotzdem behauptet der Politiker, dass er an diesem Tag den ganzen Nachmittag mit seiner Tochter gelernt hätte und nicht in der besagten Bar gewesen sei. Demnach könne es sich ihm zufolge ausschließlich um alte Handyaufnahmen von Passanten handeln, die jetzt in böser Absicht falsch interpretiert würden. Die Person, die die Aufnahmen getätigt hatte, schickte sie jedoch der Redaktion von "Ultima Hora" zu – hierin waren, wie die Zeitung berichtet, klar der Zeitpunkt und das Datum der Aufnahme zu erkennen: 17.40 Uhr am Mittwoch, 15. Februar 2023.