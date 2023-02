Am Dienstagnachmittag war das Haus von Isabel Rullán Planas in Palma voll, sie hatte Besuch von ihrem Sohn, ihren Enkeln und Urenkeln, als sie die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte ausblies: 106 Jahre wurde die Mallorquinerin alt! Als sie die Altersgrenze von 100 Jahren knackte, verschlechterten sich leider ihr gesundheitlicher Zustand und ihre Sinne, sodass sie fast blind und taub wurde. Trotzdem hinderte sie das nicht daran, weiterhin ihren großen Leidenschaften nachzugehen, dem Kino, der Literatur und der Musik.

So viele Kerzen passen wohl auf keine Torte: Die Mallorquinerin wurde

stolze 106 Jahre alt.

Rullán wurde 1917 in Sóller als Tochter eines Konditors und Bäckers geboren. Als sie 18 Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern nach Palma, wo sie Bekannstschaft mit ihrem späteren Ehemann machte: Ganze 52 Jahre war sie mit Andrés Muntaner Vanrell, einem Juristen und Doktor der Philosophie und Literatur verheiratet. Das Paar bekam zwei Söhne, Jaime und Bartolomé. Jaime war Missionar in Peru und ist im August 2022 verstorben. Der andere Sohn, Bartolomé, hatte mehrere Kinder und Enkelkinder – was zur Folge hatte, dass Isabel Rullán Planas insgesamt sechs Urenkel hatte.

Volles Haus: Zum Geburtstag der Seniorin kamen ihre Kinder, Enkel und Urenkel zu

Besuch.

Obwohl sie heute in einer Wohnung mit einem Pfleger lebt, wird sie jeden Tag von Verwandten besucht. Ihr Sohn Bartolomé, der im selben Haus, zwei Stockwerke unter ihr wohnt, sagt: "Sie hat immer gesagt, dass Sóller das schönste Dorf Mallorcas sei". Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr hohes Alter, sagt sie, dass sie niemals Gemüse gegessen habe. Ihr Lieblingsgericht seien Kutteln. Die Hochbetagte sei zudem ein sehr religiöser Mensch und eine treue Kirchgängerin gewesen. Jetzt verfolge sie die Heilige Messe lediglich im Fernsehen.

Zeit ihres Lebens sei Rullán Planas niemals eine große Reisende gewesen. Ihr Sohn Bartolomé erklärte, dass die längste Reise seiner Eltern wohl die Flitterwochen gewesen seien, und zwar nach Andalusien, wo sie ganze vier Wochen im Urlaub gewesen seien.