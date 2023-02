Der Winterstturm Juliette, der gerade über die Balearen zieht, hat auch seine schönen Seiten: Vielerorts ist Mallorca an diesem Montag verschneit. Im Moment liegt die Schneefallgrenze bei etwa 300 Metern und hinterlässt winterliche Bilder, die an die schneereichen Tage zu Beginn des Jahres erinnern. Der neue Kaltluftzustrom, der über Europa hinweggefegt ist und sich am Montag auf der Insel niedergelassen hat, hat bereits für zentimeterweise Schnee in der gesamten Serra de Tramuntana gesorgt und wird sich voraussichtlich bis auf Meereshöhe fortsetzen. Im Laufe des Nachmittags werden außerdem noch stärkere und intensivere Regenfälle erwartet.