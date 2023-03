Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Mann zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, der einer Frau ein Exemplar des Modehundes Französische Bulldogge verkauft hatte, das Tier aber nie überreichte. Der Hund sollte aus Barcelona nach Mallorca überführt werden, die Frau hatte dem Anbieter bereits 1365 Euro überwiesen. Doch der Mann antwortete nicht mehr und behielt das Geld.

Der Angeklagte zeigte sich im Gericht geständig und muss nicht ins Gefängnis einrücken, wenn er in den kommenden zwei Jahren nicht straffällig werden sollte. Er wurde außerdem verpflichtet, die ergaunerten 1365 Euro der Frau zurückzuzahlen. Der in Barcelona wohnende Mann war per Videoschaltung aus seinem Wohnort Barcelona zum Prozess zugeschaltet.

Französische Bulldoggen sieht man momentan immer öfter. Das knuffige Äußere dieser Tiere scheint immer mehr Menschen zu begeistern. Der auch als "Toy-Hund" bezeichnete Vierbeiner ist muskulös, beweglich und drahtig. Fledermausohren und ein breiter, eckiger Kopf kennzeichnen den bis 14 Kilogramm schweren Hund, der durch das kurze Fell eher empfindlich gegen extreme Temperaturen ist.