Der Anhänger eines Lkw der Firma DHL ist am frühen Freitagmorgen im Industriegebiet von Marratxí auf Mallorca in Brand geraten. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, brach das Feuer gegen fünf Uhr morgens aus. Ersten Vermutungen zufolge soll zu starke Reibung an einem der Reifen des Lieferwagens der Auslöser für den Brand gewesen sein. Als der Fahrer die Situation erkannte, versuchte er erfolglos, die Flammen zu ersticken. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte und meldete, dass der Container des Lkw in Flammen steht. Drei Einsatzteams der Feuerwehr sowie Beamte der Lokalpolizei von Marratxí eilten zum Camí de Muntanya im Industriegebiet, wo sich der in Flammen stehende Transporter befand. Das Feuer wurde erfolgreich gelöscht, verletzt wurde niemand. Wie es um die Pakete im Innern des verbrannten Fahrzeugs steht, ist nicht bekannt.