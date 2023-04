Ein 50-jähriger Österreicher ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock des Hotels Palma Bay an der Playa de Palma schwer verletzt worden. Nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora soll der Mann alleine im Zimmer gewesen sein, als er vom Balkon des Drei-Sterne-Hotels stürzte.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 20 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Der Mann befand sich in seinem Zimmer im dritten Stock des Hotelkomplexes, als er aus Gründen, die noch untersucht werden, vom Balkon stürzte. Patrouillen der Nationalpolizei und Krankenwagen eilten zum Tatort, um das Opfer zu versorgen. Die Beamten befragten einige Gäste, die erklärten, sie hätten den Touristen in Unterwäsche auf dem Gang herumlaufen sehen, weil er seinen Zimmerschlüssel verloren hatte. Er solle dabei einen verwirrten Eindruck gemacht haben.

Der Tourist stürzte aus einer Höhe von etwa sieben Metern und erlitt schwere Verletzungen, als er mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Ein Krankenwagen brachte ihn sofort in Palmas Krankenhaus Son Espases, wo er notärztlich behandelt wurde. Sein Zustand war bei seiner Einlieferung kritisch. Die Nationalpolizei hat die Untersuchung des Vorfalls übernommen, um die möglichen Ursachen zu ermitteln. Im Moment wissen die Beamten nicht, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob der Mann möglicherweise versucht habe, Selbstmord zu begehen.