In der bei Deutschen beliebten Siedlung Cala Llamp, die zur Gemeinde Andratx gehört und im äußersten Südwesten von Mallorca liegt, ist die Leiche eines Deutschen aufgefunden worden. Entdeckt wurde der Tote am frühen Mittwochmorgen von Fischern. Die Guardia Civil versucht nun, die Umstände des Ablebens aufzuklären.

Zunächst hätten sich die Fischer nicht getraut, sich dem Mann zu nähern, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die Fischer. Es habe so ausgesehen, als würde er lediglich schlafen. Doch man sei dann einige Zeit später zurückgefahren und habe festgestellt, dass der Mann nicht mehr lebte. Daraufhin habe man die Guardia Civil verständigt.

Das Gebiet, wo die Leiche gefunden wurde, ist schwer zugänglich und befindet sich etwa 300 Meter von der Zufahrtsstraße in die sehr bergige Gegend entfernt. In Cala Llamp leben vor allem wohlhabende Ausländer in zum Teil hochpreisigen Häusern und Wohnungen. Der Beachclub "Gran Folies" zieht im Sommer regelmäßig viele Menschen an. Um nach Cala Llamp zu gelangen, muss man ab Port d'Andratx eine Zufahrtsstraße benutzen. Diese ist zum Teil sehr steil und kurvig.