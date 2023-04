Die Ladenmieten in Sóller und Port de Sóller im Nordwesten von Mallorca sind extrem gestiegen. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Freitag liegen diese inzwischen bei bis zu 11.000 Euro. Wer etwa in der zentralen Luna-Gasse und der Umgebung der Plaça Constitució eine Bar oder ein Geschäft betreiben will, muss mit Durchschnittsmieten zwischen 6000 und 7000 Euro rechnen. Das gilt auch für die erste Strandreihe im "Port". In entfernteren Seitenstraßen liegen die Mieten nicht mehr unter 1000 Euro.

Die Mietenexplosion ist eine Folge des äußerst verknappten Angebots und der übergroßen Nachfrage. In den Ostertagen hatte es Tausende Touristen – also potenzielle Kunden – unter anderem mit dem Traditionszug "Roter Blitz" in die Orte und die mit Orangenbäumen bestandene Umgebung gezogen, in den kommenden Saisonmonaten werden noch erheblich mehr erwartet.

Die hohen Ladenmieten befördern oft das Ende traditioneller Kleinbetriebe und leisten internationalen Ketten, die die Preise zahlen können, Vorschub. Die Folge könnte eine Vereinheitlichung des Ortsbildes sein, was von vielen Residenten und Urlaubern lautstark bemängelt wird. Auch in Palma steigen die Mieten unaufhörlich, wobei hier vor allem auch Wohnungen betroffen sind. Es fehlt für normale Arbeitnehmer erschwinglicher Mietraum. Anders als in Sóller stehen in der Inselhauptstadt zahlreiche Geschäftsräume dagegen leer. Angesichts der angespannten Lage wird vorgeschlagen, mehr in die Höhe zu bauen.