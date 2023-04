Am Sonntag, dem 16. April 2023 versammeln sich die Einwohner von Palma einmal mehr, um den "Diumenge de l'Àngel", den Engelssonntag am Castell de Bellver zu feiern. Das beliebte Schutzengelfest findet hier bereits seit 1984 statt. Geboten wird ein buntes Programm mit verschiedenen Aktivitäten für alle Altersgruppen. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem Aufstieg der verschiedenen Teilnehmer zur Burg. Mit dabei die berühmten Riesen-Figuren und der feuerspeiende Drache "Drac de na Coca".

Zeitgleich gibt es Ausstellungen von Palmas Nachbarschaftsvereinigungen von Palma und ein Schnellschachturnier der Schachvereinigung der Balearen. Bis 13 Uhr 30 Uhr werden im Bereich des Schlosses alle 15 Minuten verschiedene Monologe von Schauspielern verkleidet als Persönlichkeiten aus der Geschichte des Schlosses gehalten. Am Mittag dürfen sich Besucher im Innenhof der Burg auf ein Konzert des Chors "Son Dameto" freuen.

Auf dem Parkplatz vor dem Castell wird zusätzlich einiges für die Jüngsten angeboten. Es wird mehrere Shows und Kinderspiele geben. Des Weiteren können zwei neue EMT-Busse besichtigt werden. Die Reiterstaffel von Palmas Lokal-Polizei wird in ihre Stallungen im Parc Bellver ebenfalls wieder eine Reitershow vorführen. Zusätzlich haben die Beamten in der Anlage einen Verkehrsspielplatz für Kinder organisiert.

Die Zufahrtsstraße zum Schloss ist während der Veranstaltung gesperrt. Die EMT bietet an diesem Tag jedoch einen kostenlosen Shuttlebus-Service an. Der Bus wird zwischen 10 Uhr 30 und 17 Uhr etwa alle zehn Minuten von der Calle Camilo José Cela abfahren und die Besucher direkt am Castell Bellver absetzen.