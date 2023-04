Wer derzeit auf Mallorca unterwegs ist, der kann das Leben im wahrsten Sinne des Wortes von der Sonnenseite genießen. Auch in den kommenden Tagen verspricht das spanische Wetteramt Aemet frühsommerliche Temperaturen und Strandwetter. Im Laufe der Woche wird dann wieder die 25-Grad-Marke geknackt.

An diesem Sonntag lagen die Höchstwerte bei 22 Grad, wie zum Beispiel in Port de Pollença. Im Osten von Palma wurden 21,9 Grad registriert, in Binissalem 21,3 Grad, in Llucmajor 21,7 Grad und in Sineu 21,6 Grad. In vielen Orten der Insel trauten sich Einheimische und Touristen ins Wasser, so auch in Port de Sóller, an Palmas Stadtstränden oder in Peguera und Santa Ponça.

In Port de Sóller war der Strand an diesem Sonntag gut gefüllt.

Auch die Nächte sind mittlerweile milder. Von Sonntag auf Montag lagen die Werte nach Sonnenuntergang in Escorca bei 6 Grad, in Calvià 9 Grad, in Binissalem bei 10,7 Grad, in Llucmajor wurden 11 Grad gemessen, in Banyalbufar 13,4 Grad und in Colònia de Sant Pere 13,9 Grad.

Die neue Woche startet mit viel Sonnenschein, nur gelegentlich können sich auf der Insel harmlose Wolkenfelder bilden. Laut Aemet werden in den kommenden Tagen keine Niederschläge erwartet. Die Temperaturen liegen am Montag bei 19 Grad, nachts kühlt es auf 7 Grad ab. Am Dienstag und Mittwoch setzt sich erneut die Sonne durch, die Tageswerte steigen auf 21 Grad. Am Wochenende klettert das Quecksilber dann noch höher: in vielen Orten wird die 25-Grad-Marke geknackt. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit um die 16 Grad.