Nicht nur die Sonne strahlte am vergangenen Samstag in Santa Ponça, als sich sowohl die Ärzte als auch geladene Gäste und interessierte Besucher vor der Praxis des Deutschen Facharzt Zentrums versammelten und das 35-jährige Bestehen feierten.

„Herzlich willkommen! Zur Feier des Tages kann sich jeder eine Krankheit aussuchen, die wir dann liebend gerne für euch behandeln werden”, scherzte die Leiterin des Unternehmens, Birgit Büngeler, beim Empfang. Bei Häppchen, einem Glas zum Anstoßen und veganem Käse aus Mandelmilch – den Teammitglied Alejandro Mascarell professionell herstellt – wurde gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt, die Sonne genossen und sich über die Neuerungen des Zentrums ausgetauscht.

Denn: Das 1988 in Peguera gegründete Deutsche Facharzt Zentrum (DFZ) ist seither stetig gewachsen und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ein Aspekt, der dem 2004 verstorbenen Gründer Dr. Rainer Büngeler sehr wichtig war. Des Weiteren strebt das DFZ als Ziel eine optimale ambulante Versorgung, die den hohen deutschen Qualitätsstandards gerecht wird, bei jedem Patienten an.

Was als erste deutsche Arztpraxis auf Mallorca mit Dr. Rainer Büngeler begann, ist nun ein regelrechtes Netzwerk an medizinischen Fachkenntnissen und exzellenter Rund-Um-Versorgung, sowohl für deutsche Urlauber, als auch für ausländische Residenten der Insel. Zu den bereits etablierten Standorten in Peguera und Santa Ponça wird im Sommer dieses Jahres auch in Palmanova eine Praxis des DFZ hinzukommen. Wie der leitende Direktor Per Baar bei der Jubiläumsfeier mitteilte, wird zukünftig im Einkaufszentrum La Vila in Calvià neben einem Internisten auch eine Kinderärztin und eine Gynäkologin angesiedelt sein. „Dort werden auch die Beratungen und kleineren Eingriffe der Schönheitschirurgen des MIAS (Mallorca Institute of Aesthetic Surgery) stattfinden”, berichtet Baar.

Das MIAS ist die derzeit neueste Erweiterung des Ärztezentrums und wird durch die Kooperation der drei renommierten Experten, Prof. Dr. Christian Gabka und Prof. Dr. Dennis von Heimburg aus Deutschland sowie Dr. Alexis Verpaele aus Belgien, ermöglicht. Die „drei Musketiere der ästhetischen Chirurgie”, wie das Team die Neuzugänge scherzhaft nennt, sind in ihrer Heimat jeweils mit eigener Praxis etabliert, wollten ihre Dienste nun auch auf Mallorca anbieten, was schließlich zur Zusammenarbeit mit dem DFZ führte. „Der Plan sieht vor, dass wir für eine Konsultation, kleinere Eingriffe und die Nachsorge nach Mallorca kommen und somit alle zwei Wochen eine Dauerpräsenz der plastischen Chirurgie auf der Insel haben werden”, sagt Prof. Dr. Christian Gabka. Da sie zu dritt sind, sei somit die Kontinuität der Behandlung gewährleistet. „Sollte einer von uns den Eingriff vorgenommen haben, aber wieder zurück in seine Praxis müssen, haben wir noch zwei weitere Spezialisten in der Hinterhand, die sich beispielsweise um die Nachsorge kümmern können”, erklärt das Experten-Trio sein Vorgehen. Dem fügte Prof. Dr. Dennis von Heimburg gut gelaunt hinzu: „Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Denn, nicht nur für das DFZ, sondern auch für uns ist diese Kooperation eine positive Ergänzung unserer Arbeit. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt machen, aber es macht uns einfach zu viel Spaß.”

Neben der Angliederung des MIAS an das Deutsche Facharzt Zentrum, profitiert der Standort Santa Ponça bereits seit 2016 von der Zusammenarbeit mit der Deutschen Augenklinik und konnte somit sein Leistungsspektrum mit Augenheilkunde erweitern. Zudem wird die renovierte Praxis bald über zwei Neuzugänge verfügen: eine Allgemeinmedizinerin und eine HNO-Ärztin.

Auch am Standort in Peguera wird sich einiges tun. So bekommt das Team in diesem Jahr Verstärkung von einem neuen Orthopäden, einem Unfallchirurgen, einem neuen Internisten und Gastroenterologen. Des Weiteren ist ein Konzept geplant, dass ein „Holistisches Therapiezentrum” vorsieht und den Klienten somit das Thema Prävention und Well-being näher bringen soll.

„Wir wollen unser Angebot immer weiter ausbauen”, sagt Dr. Andreas Leonhard und fügt hinzu: „Bisher ist es noch so, dass die Deutschen, die längere Zeit auf Mallorca verbringen, ihren Aufenthalt um die Arztbesuche in Deutschland planen. Wir wollen künftig die Anlaufstelle sein, die für Check-ups und fachspezifische Angelegenheiten zuständig ist.” Das Deutsche Facharztzentrum nehme sich den Wünschen und Bedürfnissen seiner Patienten an und werde sich auch in Zukunft weiterentwickeln, um eine optimale Versorgung gewährleisten zu können.